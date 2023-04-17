Латвия запретила въезд десяти россиянам из-за приговора Кара-Мурзе
Власти Латвии запретили въезд десяти россиянам в связи с приговором публицисту и журналисту Владимиру Кара-Мурзе*. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич. Он считает вынесенный приговор "несправедливым, суровым" и политически мотивированным.
"Я принял решение запретить въезд в страну 10 российским лицам, замешанным в этом деле. Призываю Евросоюз также ввести против них санкции", — написал Ринкевич в Twitter.
Напомним, в апреле 2022 года на Владимира Кара-Мурзу завели дело о дискредитации ВС РФ. Позже Басманный суд столицы арестовал журналиста. В октябре ему предъявили обвинение в госизмене. Сегодня Мосгорсуд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда