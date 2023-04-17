Латвия запретила въезд десяти россиянам из-за приговора Кара-Мурзе

Власти Латвии запретили въезд десяти россиянам в связи с приговором публицисту и журналисту Владимиру Кара-Мурзе*. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич. Он считает вынесенный приговор "несправедливым, суровым" и политически мотивированным.