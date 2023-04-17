КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 12:05

Латвия запретила въезд десяти россиянам из-за приговора Кара-Мурзе

Власти Латвии запретили въезд десяти россиянам в связи с приговором публицисту и журналисту Владимиру Кара-Мурзе*. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич. Он считает вынесенный приговор "несправедливым, суровым" и политически мотивированным.

"Я принял решение запретить въезд в страну 10 российским лицам, замешанным в этом деле. Призываю Евросоюз также ввести против них санкции", — написал Ринкевич в Twitter.

Песков не стал комментировать 25-летний приговор Кара-Мурзе

Песков не стал комментировать 25-летний приговор Кара-Мурзе

Напомним, в апреле 2022 года на Владимира Кара-Мурзу завели дело о дискредитации ВС РФ. Позже Басманный суд столицы арестовал журналиста. В октябре ему предъявили обвинение в госизмене. Сегодня Мосгорсуд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Марина Калегина
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