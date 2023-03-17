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17 марта, 18:49

Захарова предупредила США о риске прямой военной конфронтации с Россией

МИД призвал США подумать о последствиях действий, чреватых военной конфронтацией с Россией

Руководству США необходимо задуматься о последствиях своих всё более агрессивных действий, чреватых прямой военной конфронтацией с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вашингтону следует задуматься о последствиях своих всё более агрессивных действий, чреватых прямой военной конфронтацией с Россией и повторением унизительного для США провала сродни вьетнамскому или афганскому", — говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Как указала Захарова, недавние заявления главы американского Пентагона Ллойда Остина о расширении коалиции стран, готовых поставлять Киеву боевые танки Leopard, демонстрируют одержимую нацеленность Вашингтона на тотальную гибридную войну с Москвой "до последнего украинца".

Ранее Лайф писал, что миротворческая миссия ООН в Южном Судане может быть причастна к вооружению Киева. Как следует из появившихся в Сети документов, UNMISS выступила посредником поставок боеприпасов из Болгарии на Украину.

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VK / МИД России

Иван Косицын
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