Захарова предупредила США о риске прямой военной конфронтации с Россией

Руководству США необходимо задуматься о последствиях своих всё более агрессивных действий, чреватых прямой военной конфронтацией с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вашингтону следует задуматься о последствиях своих всё более агрессивных действий, чреватых прямой военной конфронтацией с Россией и повторением унизительного для США провала сродни вьетнамскому или афганскому", — говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.