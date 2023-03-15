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Регион
Опубликовано 15 марта 2023, 23:50

Швеция решила передать Украине десять танков "Леопард"

Глава Пентагона Остин: Швеция планирует направить Украине десять танков "Леопард"

Правительство Швеции собирается направить Украине десять танков Leopard. Об этом рассказал на брифинге министр обороны США Ллойд Остин.

"Сегодня мы услышали новости о нашем прогрессе и некоторых важных новых обязательствах. Швеция объявила, что поставит Украине десять танков "Леопард" и важные компоненты ПВО", — сказал Остин.

Минобороны ФРГ открестилось от поставок швейцарских Leopard 2 на Украину
Минобороны ФРГ открестилось от поставок швейцарских Leopard 2 на Украину

Ранее СМИ узнали, что в Германии завершили обучение украинские военнослужащие, отправленные туда, чтобы освоить немецкие танки Leopard 2.

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Wikipedia / Rainer Lippert

Анатолий Симоненко
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