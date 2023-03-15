Швеция решила передать Украине десять танков "Леопард"
Глава Пентагона Остин: Швеция планирует направить Украине десять танков "Леопард"
Правительство Швеции собирается направить Украине десять танков Leopard. Об этом рассказал на брифинге министр обороны США Ллойд Остин.
"Сегодня мы услышали новости о нашем прогрессе и некоторых важных новых обязательствах. Швеция объявила, что поставит Украине десять танков "Леопард" и важные компоненты ПВО", — сказал Остин.
Ранее СМИ узнали, что в Германии завершили обучение украинские военнослужащие, отправленные туда, чтобы освоить немецкие танки Leopard 2.
Wikipedia / Rainer Lippert