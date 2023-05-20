"На наши налоги": Во Франции назвали правительственный самолёт "такси для Зеленского"

Ряд политиков во Франции раскритиковали решение лидера страны Эмманюэля Макрона о передаче президенту Украины Владимиру Зеленскому государственного борта для полёта на саммит G7, проходящем в Хиросиме. Среди тех, кто осудил его, — глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Франция продолжает играть в такси для Зеленского! Он полетел на французском Airbus на саммит G7 в Японию! На наши налоги Зеленский прилетел в Японию на государственном самолёте, все расходы оплачены!" — отметил он в "Твиттере".

А лидер движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян осудил само присутствие президента Украины на саммите. По его мнению, это является геополитическим безумием, а Макрон хочет втянуть Францию в конфликт с РФ. Глава партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино предположил, что передача самолёта говорит о поддержке Францией ультракоррумпированного режима, который враждебен России.