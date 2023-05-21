Байден обещал Зеленскому ещё $375 млн помощи и укрепление украинской ПВО

Размер очередного пакета военной помощи США Украине составит 375 миллионов долларов. Об этом американский лидер Джо Байден заявил в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7 в Японии.

"Байден подчеркнул готовность США продолжать оказывать помощь в обеспечении безопасности для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя, включая сегодняшнее объявление о дополнительных 375 миллионах долларов в виде боеприпасов и оборудования, а также для наращивания долгосрочного потенциала Украины", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома.

Вместе с тем политики в ходе встречи обсудили обучение украинских пилотов на истребителях четвёртого поколения, таких как F-16, а также текущие усилия по дальнейшему укреплению противовоздушной обороны Украины. Кроме того, Байден подчеркнул, что Вашингтон совместно с другими странами G7 готов оказывать поддержку реконструкции Украины, включая усилия по восстановлению её энергетической инфраструктуры, а также реформы, необходимые для реализации евроатлантических устремлений Киева.