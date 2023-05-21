Байден обещал Зеленскому ещё $375 млн помощи и укрепление украинской ПВО
Байден: Размер нового пакета военной помощи США Украине составит $375 миллионов
Джо Байден. Фото © ТАСС / AP / Evan Vucci
Размер очередного пакета военной помощи США Украине составит 375 миллионов долларов. Об этом американский лидер Джо Байден заявил в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7 в Японии.
"Байден подчеркнул готовность США продолжать оказывать помощь в обеспечении безопасности для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя, включая сегодняшнее объявление о дополнительных 375 миллионах долларов в виде боеприпасов и оборудования, а также для наращивания долгосрочного потенциала Украины", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома.
Вместе с тем политики в ходе встречи обсудили обучение украинских пилотов на истребителях четвёртого поколения, таких как F-16, а также текущие усилия по дальнейшему укреплению противовоздушной обороны Украины. Кроме того, Байден подчеркнул, что Вашингтон совместно с другими странами G7 готов оказывать поддержку реконструкции Украины, включая усилия по восстановлению её энергетической инфраструктуры, а также реформы, необходимые для реализации евроатлантических устремлений Киева.
О выделении дополнительных средств и очередном пакете военной помощи стало известно накануне. Вчера СМИ сообщали, что его размер составит порядка 400 миллионов долларов, войдут туда артиллерийские снаряды, бронемашины, противотанковые вооружения. Сегодня американский лидер действительно сделал соответствующее заявление в ходе встречи с Зеленским в Хиросиме.