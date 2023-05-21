Макрон объяснил, почему дал Зеленскому самолёт правительства для полёта на саммит G7

"Вопросом чести для Франции было сделать так. Мы поддерживаем Украину с самого начала. Франция строит мир и ищет решения," — заявил Макрон.

Политик подчеркнул, что Париж оказывает Киеву большую поддержку, при этом якобы не вмешиваясь в ситуацию на Украине напрямую. По его словам, для всех стало бы кошмаром, если бы конфликт "превратился в замороженный, так как это война на завтра".