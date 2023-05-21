Макрон объяснил, почему дал Зеленскому самолёт правительства для полёта на саммит G7
Макрон назвал вопросом чести предоставить правительственный самолёт Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / LUDOVIC MARIN
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал вопросом чести предоставление самолёта своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому для прилёта на саммит "Большой семёрки" (G7) в Японии.
"Вопросом чести для Франции было сделать так. Мы поддерживаем Украину с самого начала. Франция строит мир и ищет решения," — заявил Макрон.
Политик подчеркнул, что Париж оказывает Киеву большую поддержку, при этом якобы не вмешиваясь в ситуацию на Украине напрямую. По его словам, для всех стало бы кошмаром, если бы конфликт "превратился в замороженный, так как это война на завтра".
Напомним, ранее Зеленский прибыл на саммит в Хиросиме на французском правительственном самолёте. Решение Парижа предоставить ему борт понравилось не всем, ряд местных политиков уже возмутились действиями Макрона. Сам он выразил мнение, что визит украинского лидера на саммит может изменить ситуацию для Незалежной.