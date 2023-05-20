Байден в Хиросиме может объявить о выделении нового пакета военной помощи Киеву

Американский лидер Джо Байден собирается анонсировать выделение Киеву очередного пакета военной помощи, стоимость которого составит 375 млн долларов, пишет Politico. В него будут включены артиллерийские снаряды, бронемашины, противотанковые вооружения.

По данным издания, Байден озвучит намерение по завершении встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится в японской Хиросиме в эти выходные.