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20 мая, 01:41

Байден в Хиросиме может объявить о выделении нового пакета военной помощи Киеву

Politico: Байден планирует выделить $375 млн в качестве военной помощи Украине

Американский лидер Джо Байден собирается анонсировать выделение Киеву очередного пакета военной помощи, стоимость которого составит 375 млн долларов, пишет Politico. В него будут включены артиллерийские снаряды, бронемашины, противотанковые вооружения.

По данным издания, Байден озвучит намерение по завершении встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится в японской Хиросиме в эти выходные.

Байден едва не распластался на лестнице в Хиросиме

Байден едва не распластался на лестнице в Хиросиме

Ранее власти Японии и США подтвердили информацию, что президент Украины Владимир Зеленский лично посетит Хиросиму, где проходит саммит "Группы семи". Зеленский прилетит туда на американском военном самолёте после присутствия на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Анатолий Симоненко
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