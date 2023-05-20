Байден в Хиросиме может объявить о выделении нового пакета военной помощи Киеву
Politico: Байден планирует выделить $375 млн в качестве военной помощи Украине
Американский лидер Джо Байден собирается анонсировать выделение Киеву очередного пакета военной помощи, стоимость которого составит 375 млн долларов, пишет Politico. В него будут включены артиллерийские снаряды, бронемашины, противотанковые вооружения.
По данным издания, Байден озвучит намерение по завершении встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится в японской Хиросиме в эти выходные.
Ранее власти Японии и США подтвердили информацию, что президент Украины Владимир Зеленский лично посетит Хиросиму, где проходит саммит "Группы семи". Зеленский прилетит туда на американском военном самолёте после присутствия на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии.
Flickr / Whitehouse