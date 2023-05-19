Байден едва не распластался на лестнице в Хиросиме

Президент США Джо Байден чуть не покатился кубарем по лестнице на саммите стран – участниц "Большой семёрки" (G7). Видео уже разлетелось по Сети.

Байден чуть не упал на лестнице на саммите G7. Видео © Daily Mail

На кадрах видно, как Байден целеустремлённо спускается по лестнице. Американский лидер внимательно смотрит под ноги, но всё равно спотыкается и едва не падает. Не придавая особого значения случившемуся, он решает ускориться, чтобы побыстрее справиться со ступеньками.