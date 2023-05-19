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19 мая, 12:28

Байден едва не распластался на лестнице в Хиросиме

Байден чуть не упал, спускаясь по лестнице в Японии на саммите G7

Президент США Джо Байден чуть не покатился кубарем по лестнице на саммите стран – участниц "Большой семёрки" (G7). Видео уже разлетелось по Сети.

Байден чуть не упал на лестнице на саммите G7. Видео © Daily Mail

На кадрах видно, как Байден целеустремлённо спускается по лестнице. Американский лидер внимательно смотрит под ноги, но всё равно спотыкается и едва не падает. Не придавая особого значения случившемуся, он решает ускориться, чтобы побыстрее справиться со ступеньками.

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Напомним, ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден в Хиросиме не будет извиняться за атомные бомбардировки Японии.

Обложка ©

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Joe Biden

Светлана Оперук
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