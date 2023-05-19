Власти США и Японии подтвердили, что Зеленский прибудет на саммит G7 в Хиросиму

Власти Японии и США подтвердили информацию, что президент Украины Владимир Зеленский лично посетит Хиросиму, где сегодня стартовал саммит "Группы семи" (G7). Об этом пишет агентство Kyodo, ссылаясь на источники в правительствах двух стран.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что лидер Незалежной отправится в Японию для участия в саммите G7. Зеленский прилетит в Хиросиму на американском военном самолёте после присутствия на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии.