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19 мая, 05:32

Власти США и Японии подтвердили, что Зеленский прибудет на саммит G7 в Хиросиму

Kyodo: Власти США и Японии подтвердили визит Зеленского в Хиросиму

Власти Японии и США подтвердили информацию, что президент Украины Владимир Зеленский лично посетит Хиросиму, где сегодня стартовал саммит "Группы семи" (G7). Об этом пишет агентство Kyodo, ссылаясь на источники в правительствах двух стран.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что лидер Незалежной отправится в Японию для участия в саммите G7. Зеленский прилетит в Хиросиму на американском военном самолёте после присутствия на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии.

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Лайф также рассказывал, что участники саммита "Группы семи" в Хиросиме начали официальную программу мероприятия с посещения Парка мира, посвящённого памяти жертв американской атомной бомбардировки 1945 года.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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