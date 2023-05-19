Власти США и Японии подтвердили, что Зеленский прибудет на саммит G7 в Хиросиму
Kyodo: Власти США и Японии подтвердили визит Зеленского в Хиросиму
Власти Японии и США подтвердили информацию, что президент Украины Владимир Зеленский лично посетит Хиросиму, где сегодня стартовал саммит "Группы семи" (G7). Об этом пишет агентство Kyodo, ссылаясь на источники в правительствах двух стран.
Ранее агентство Bloomberg заявило, что лидер Незалежной отправится в Японию для участия в саммите G7. Зеленский прилетит в Хиросиму на американском военном самолёте после присутствия на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии.
Лайф также рассказывал, что участники саммита "Группы семи" в Хиросиме начали официальную программу мероприятия с посещения Парка мира, посвящённого памяти жертв американской атомной бомбардировки 1945 года.
t.me / V_Zelenskiy_official