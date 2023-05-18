СМИ: Путин и Зеленский согласились принять посланников Ватикана

Ватикан достиг предварительной договорённости о визите спецпосланников папы римского в Москву и Киев для обсуждения перемирия на Украине. С ними готовы встретиться президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщает ватиканский сайт il Sismografo.

"Президенты Зеленский и Путин по отдельности договорились о переговорах со специальными посланниками Святейшего Отца для обсуждения и достижения перемирия. Предварительные вопросы очень сложны, и пока прогресс представляется очень ограниченным. Однако в последние недели некоторые важные сценарии изменились", — говорится в публикации.

Уточняется, что для разговора с лидерами двух стран могут приехать глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи и архиепископ Клаудио Гуджеротти, префект дикастерии по делам Восточных Церквей. Данные посланников запросила Россия и Украина. В Киеве и Москве заявили о своей "принципиальной доступности". Дата визита посланников понтифика пока не уточняется.