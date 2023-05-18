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18 мая, 15:22

СМИ: Путин и Зеленский согласились принять посланников Ватикана

il Sismografo: Путин и Зеленский готовы принять посланников папы римского

Ватикан достиг предварительной договорённости о визите спецпосланников папы римского в Москву и Киев для обсуждения перемирия на Украине. С ними готовы встретиться президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщает ватиканский сайт il Sismografo.

"Президенты Зеленский и Путин по отдельности договорились о переговорах со специальными посланниками Святейшего Отца для обсуждения и достижения перемирия. Предварительные вопросы очень сложны, и пока прогресс представляется очень ограниченным. Однако в последние недели некоторые важные сценарии изменились", — говорится в публикации.

Уточняется, что для разговора с лидерами двух стран могут приехать глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи и архиепископ Клаудио Гуджеротти, префект дикастерии по делам Восточных Церквей. Данные посланников запросила Россия и Украина. В Киеве и Москве заявили о своей "принципиальной доступности". Дата визита посланников понтифика пока не уточняется.

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Ранее Лайф сообщал о том, что 30 апреля папа римский Франциск заявил, что Ватикан проводит "мирную миссию" для урегулирования конфликта на Украине.

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Unsplash

Илья Суриков
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