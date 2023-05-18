"Неканоническая живопись": Религиовед назвал странным подарок Зеленского папе римскому
Религиовед Табак: Зеленскому прощают нарушения этикета во всём мире
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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с папой римским Франциском вёл себя с явными нарушениями этикета, но ему это прощают во всём мире. Он также подарил понтифику икону с изображением Божией Матери и чёрного силуэта Иисуса. Такой подарок является странным с точки зрения религии. Об этом заявил религиовед и эксперт Московского бюро по правам человека Юрий Табак.
"С точки зрения богословия это довольно странные подарки. Но это всё имеет оправдания, все принимают и понимают, что он хотел этим сказать. Если бы в нормальной обстановке что-то такое подарили бы — неканоническая живопись, что-то стёрто, нет образа, — это наверняка вызвало бы много вопросов", — сказал он в беседе с телеканалом "360".
Эксперт указал, что Зеленскому постоянно прощают его нарушения дресс-кода на официальных мероприятиях. Он появляется на встречах в обычном свитере и штанах цвета хаки. По мнению эксперта, украинскому лидеру позволяют создавать определённый образ.
Ранее Лайф писал о том, что украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в Ватикан преподнёс в подарок папе римскому Франциску икону Богоматери с Христом-младенцем, изображённым одними очертаниями. Встреча состоялась 13 мая. После этого политик заявил, что Киеву не нужны посредники.