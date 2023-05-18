"Неканоническая живопись": Религиовед назвал странным подарок Зеленского папе римскому

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с папой римским Франциском вёл себя с явными нарушениями этикета, но ему это прощают во всём мире. Он также подарил понтифику икону с изображением Божией Матери и чёрного силуэта Иисуса. Такой подарок является странным с точки зрения религии. Об этом заявил религиовед и эксперт Московского бюро по правам человека Юрий Табак.

"С точки зрения богословия это довольно странные подарки. Но это всё имеет оправдания, все принимают и понимают, что он хотел этим сказать. Если бы в нормальной обстановке что-то такое подарили бы — неканоническая живопись, что-то стёрто, нет образа, — это наверняка вызвало бы много вопросов", — сказал он в беседе с телеканалом "360".