Зеленский опозорился с подарком папе римскому, оскорбив всю христианскую веру
Il Fatto Quotidiano: Зеленский оскорбил папу римского неудачным подарком
Икона Богоматери с Христом-младенцем, изображённым одними очертаниями и чёрным пятном. Обложка © vaticannews.va
Украинский президент Владимир Зеленский преподнёс папе римскому Франциску подарок, оскорбляющий христианскую веру, пишет газета Il Fatto Quotidiano. Речь идёт об иконе Богоматери с Христом-младенцем, изображённым одними очертаниями и чёрным пятном.
"Это должно было символизировать "потерю" украинских детей в конфликте, но для главы Римско-католической церкви и всех христиан "потеря" младенца Иисуса означает утрату Мессии, смысла существования самого института церкви", — написал исторический журналист, писатель и бывший сенатор Раньеро Ла Валле.
Также он указал на явное противоречие подарков, ведь понтифик подарил Зеленскому бронзовое изваяние оливковой ветви, символизирующей мир, а также документы, посвящённые миру и братству. В ответ же украинская делегация преподнесла образ Богородицы на пуленепробиваемой пластине на красном "кровавом" фоне и с полосами цветов украинского флага.
Большинство местных обозревателей заявили о неудачных переговорах, "разочаровавших" Ватикан. Официально об этом не сообщалось, но, по данным источников, стороны не приняли предложения друг друга по мирному урегулированию конфликта.
Напомним, папа римский Франциск принял 13 мая на аудиенции украинского лидера Владимира Зеленского. После встречи политик заявил, что Киеву не нужны посредники.