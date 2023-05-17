Зеленский опозорился с подарком папе римскому, оскорбив всю христианскую веру

Украинский президент Владимир Зеленский преподнёс папе римскому Франциску подарок, оскорбляющий христианскую веру, пишет газета Il Fatto Quotidiano. Речь идёт об иконе Богоматери с Христом-младенцем, изображённым одними очертаниями и чёрным пятном.

"Это должно было символизировать "потерю" украинских детей в конфликте, но для главы Римско-католической церкви и всех христиан "потеря" младенца Иисуса означает утрату Мессии, смысла существования самого института церкви", — написал исторический журналист, писатель и бывший сенатор Раньеро Ла Валле.

Также он указал на явное противоречие подарков, ведь понтифик подарил Зеленскому бронзовое изваяние оливковой ветви, символизирующей мир, а также документы, посвящённые миру и братству. В ответ же украинская делегация преподнесла образ Богородицы на пуленепробиваемой пластине на красном "кровавом" фоне и с полосами цветов украинского флага.