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21 мая, 06:38

Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи

AFP: Байден на встрече с Зеленским объявил о новом пакете военной помощи Украине

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву. В него входят артиллерийские боеприпасы и бронетехника, сообщает AFP.

"Президент США Джо Байден объявил в воскресенье о новом пакете вооружений для Киева, встретившись с <...> Владимиром Зеленским в Хиросиме", — передаёт агентство.

По данным AFP, в новый военный пакет помощи Украине войдут "боеприпасы, артиллерия и бронетехника".

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Ранее Politico сообщило, что Байден на саммите в Японии планирует объявить о новом пакете военной помощи Киеву на 375 миллионов долларов. Как отмечало издание, ничего нового для Украины там не будет.

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ТАСС / Ukraine Presidency / Ukrainian Pre / Planet Pix via ZUMA Press Wire

Никита Никонов
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