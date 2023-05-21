Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву. В него входят артиллерийские боеприпасы и бронетехника, сообщает AFP.

"Президент США Джо Байден объявил в воскресенье о новом пакете вооружений для Киева, встретившись с <...> Владимиром Зеленским в Хиросиме", — передаёт агентство.

По данным AFP, в новый военный пакет помощи Украине войдут "боеприпасы, артиллерия и бронетехника".