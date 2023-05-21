Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи
AFP: Байден на встрече с Зеленским объявил о новом пакете военной помощи Украине
Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву. В него входят артиллерийские боеприпасы и бронетехника, сообщает AFP.
"Президент США Джо Байден объявил в воскресенье о новом пакете вооружений для Киева, встретившись с <...> Владимиром Зеленским в Хиросиме", — передаёт агентство.
По данным AFP, в новый военный пакет помощи Украине войдут "боеприпасы, артиллерия и бронетехника".
Ранее Politico сообщило, что Байден на саммите в Японии планирует объявить о новом пакете военной помощи Киеву на 375 миллионов долларов. Как отмечало издание, ничего нового для Украины там не будет.
ТАСС / Ukraine Presidency / Ukrainian Pre / Planet Pix via ZUMA Press Wire