Боррель предложил поднять потолок фонда для военной помощи Украине

Глава евродипломатии Жозеп Боррель предлагает увеличить Европейский фонд мира (EPF), добавив в него 3,5 млрд евро. Об этом пишет Reuters. Средства из него идут в том числе на военную помощь для Украины.

Боррель попросил правительства ЕС поднять финансовый потолок EPF, так как имеющиеся средства были израсходованы гораздо быстрее, чем планировалось. Внешнеполитическая служба Евросоюза хочет быть уверена, что средств будет достаточно как для Украины, так и для других стран.

В агентстве уточнили, что изначальный бюджет фонда составлял пять млрд евро, этих средств должно было хватить до 2027 года. В декабре 2022-го потолок увеличили на два млрд евро. Украине же получила из EPF около 4,6 млрд евро.