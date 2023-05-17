Украине напомнили, что ей не попасть в НАТО до окончания конфликта

Киев не сможет вступить в НАТО при продолжающемся конфликте на Украине. Об этом заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас.

"Украина не может вступить в НАТО, когда продолжается война. Но мы не можем игнорировать её заявку", — приводит её слова газета Financial Times.

Кроме того, Каллас заявила о необходимости увеличить военную помощь стране. По её мнению, нужно предоставить украинской армии ещё больше боеприпасов дальнего радиуса действия. Вот только она уверена, что Киев не станет использовать их для атак по территории России и палить по мирным гражданам, а якобы будет лишь защищаться.