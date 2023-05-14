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14 мая, 14:33

СМИ узнали, что готовы предложить Украине в НАТО

WSJ: НАТО может предложить немедленную помощь Украине, за исключением членства

НАТО намерена предложить немедленную помощь Украине, но не вступление в альянс. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Wall Street Journal.

Издание также пишет, что над соответствующим предложением о помощи Киеву без его вступления в альянс уже работают чиновники НАТО. Предполагается, что инициативу представят в июле, на саммите в Вильнюсе. Также в альянсе таким образом дают понять, что в будущем могут принять Украину в состав.

В НАТО заявили о работе над военными планами против России и Китая

В НАТО заявили о работе над военными планами против России и Китая

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о том, что Киев ожидает получить политическое приглашение в НАТО на саммите блока, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе.

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Unsplash

Илья Суриков
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