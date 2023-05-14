СМИ узнали, что готовы предложить Украине в НАТО

НАТО намерена предложить немедленную помощь Украине, но не вступление в альянс. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Wall Street Journal .

Издание также пишет, что над соответствующим предложением о помощи Киеву без его вступления в альянс уже работают чиновники НАТО. Предполагается, что инициативу представят в июле, на саммите в Вильнюсе. Также в альянсе таким образом дают понять, что в будущем могут принять Украину в состав.