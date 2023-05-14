СМИ узнали, что готовы предложить Украине в НАТО
WSJ: НАТО может предложить немедленную помощь Украине, за исключением членства
НАТО намерена предложить немедленную помощь Украине, но не вступление в альянс. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Wall Street Journal.
Издание также пишет, что над соответствующим предложением о помощи Киеву без его вступления в альянс уже работают чиновники НАТО. Предполагается, что инициативу представят в июле, на саммите в Вильнюсе. Также в альянсе таким образом дают понять, что в будущем могут принять Украину в состав.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о том, что Киев ожидает получить политическое приглашение в НАТО на саммите блока, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе.
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