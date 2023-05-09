Украина надеется получить приглашение в НАТО в июле
Вице-премьер Стефанишина выразила надежду на приглашение Украины в НАТО в июле
Украина ожидает получить политическое приглашение в НАТО на саммите блока, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе. Об этом 9 мая в эфире телеканала "Рада" рассказала вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
По её мнению, получение приглашения в альянс вполне возможно, так как нет каких-либо объективных причин отказать ей во вступлении.
"Надеемся, что союзники будут готовы обсудить это на саммите", — добавила Стефанишина.
Между тем, американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский уверен, что Украина не станет членом Североатлантического альянса. А президент Литвы Гитанас Науседа считает, что это пока невозможно из-за вооружённого конфликта на её территории. В Госдепе США призывают "принять коллективное решение" относительно принятия Киева в НАТО.
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