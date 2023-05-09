Украина надеется получить приглашение в НАТО в июле

Украина ожидает получить политическое приглашение в НАТО на саммите блока, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе. Об этом 9 мая в эфире телеканала "Рада" рассказала вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По её мнению, получение приглашения в альянс вполне возможно, так как нет каких-либо объективных причин отказать ей во вступлении.