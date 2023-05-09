Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

9 мая, 18:54

Украина надеется получить приглашение в НАТО в июле

Вице-премьер Стефанишина выразила надежду на приглашение Украины в НАТО в июле

Украина ожидает получить политическое приглашение в НАТО на саммите блока, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе. Об этом 9 мая в эфире телеканала "Рада" рассказала вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По её мнению, получение приглашения в альянс вполне возможно, так как нет каких-либо объективных причин отказать ей во вступлении.

"Надеемся, что союзники будут готовы обсудить это на саммите", — добавила Стефанишина.

Зеленский потребовал от НАТО "чёткого сигнала" о вступлении Украины в альянс

Зеленский потребовал от НАТО "чёткого сигнала" о вступлении Украины в альянс

Между тем, американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский уверен, что Украина не станет членом Североатлантического альянса. А президент Литвы Гитанас Науседа считает, что это пока невозможно из-за вооружённого конфликта на её территории. В Госдепе США призывают "принять коллективное решение" относительно принятия Киева в НАТО.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Платонова
  • Новости
  • Украина
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров