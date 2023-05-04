Зеленский потребовал от НАТО "чёткого сигнала" о вступлении Украины в альянс
Президент Украины Владимир Зеленский захотел получить от НАТО "чёткий сигнал" о том, что по окончании конфликта страну всё же примут в состав альянса.
"Мы реалисты, мы знаем, что не войдём в НАТО во время войны, но во время войны мы хотели бы получить очень чёткий сигнал, что мы будем в НАТО после войны", — заявил он на пресс-конференции во время визита в Нидерланды.
Также Зеленский добавил, что Киев не рассматривает варианта о прекращении военной помощи от Запада в случае провала контрнаступления ВСУ.
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