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4 мая, 15:31

Зеленский потребовал от НАТО "чёткого сигнала" о вступлении Украины в альянс

Президент Украины Владимир Зеленский захотел получить от НАТО "чёткий сигнал" о том, что по окончании конфликта страну всё же примут в состав альянса.

"Мы реалисты, мы знаем, что не войдём в НАТО во время войны, но во время войны мы хотели бы получить очень чёткий сигнал, что мы будем в НАТО после войны", — заявил он на пресс-конференции во время визита в Нидерланды.

Также Зеленский добавил, что Киев не рассматривает варианта о прекращении военной помощи от Запада в случае провала контрнаступления ВСУ.

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При этом ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что присоединение Украины к НАТО пока невозможно из-за вооружённого конфликта на её территории. А в Госдепе США посчитали нужным "принять коллективное решение" относительно участия Киева в альянсе.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / James McGill

Александра Вишнякова
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