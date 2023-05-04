Зеленский потребовал от НАТО "чёткого сигнала" о вступлении Украины в альянс

Президент Украины Владимир Зеленский захотел получить от НАТО "чёткий сигнал" о том, что по окончании конфликта страну всё же примут в состав альянса.

"Мы реалисты, мы знаем, что не войдём в НАТО во время войны, но во время войны мы хотели бы получить очень чёткий сигнал, что мы будем в НАТО после войны", — заявил он на пресс-конференции во время визита в Нидерланды.