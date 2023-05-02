В США ответили на вопрос о вступлении Украины в НАТО
В Госдепе заявили, что решение о членстве Киева в НАТО будет принято коллективно
Власти США считают нужным принять коллективное решение относительно присоединения Украины к НАТО. Об этом на брифинге заявил представитель американского Госдепа Ведант Патель. При этом он отметил, что Вашингтон поддерживает политику открытых дверей Североатлантического альянса.
"Очевидно, что это коллективное решение и его должен определить весь альянс. Сейчас мы сосредоточены на обеспечении поддержки наших украинских партнёров в решении проблем, с которыми они сталкиваются в настоящее время", — сказал Патель.
Так представитель Госдепа прокомментировал публикацию французского издания Le Monde, в которой утверждалось, что США негативно относятся к членству Киева в НАТО.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что присоединение Украины к НАТО пока невозможно из-за вооружённого конфликта на её территории. Вместе с тем он выразил надежду, что на саммите альянса, который пройдёт с 11 по 12 июля в Вильнюсе, страны-участницы согласуют определённую дорожную карту присоединения украинцев к военному блоку.
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