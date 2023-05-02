В США ответили на вопрос о вступлении Украины в НАТО

Власти США считают нужным принять коллективное решение относительно присоединения Украины к НАТО. Об этом на брифинге заявил представитель американского Госдепа Ведант Патель. При этом он отметил, что Вашингтон поддерживает политику открытых дверей Североатлантического альянса.

"Очевидно, что это коллективное решение и его должен определить весь альянс. Сейчас мы сосредоточены на обеспечении поддержки наших украинских партнёров в решении проблем, с которыми они сталкиваются в настоящее время", — сказал Патель.

Так представитель Госдепа прокомментировал публикацию французского издания Le Monde, в которой утверждалось, что США негативно относятся к членству Киева в НАТО.