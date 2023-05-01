КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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1 мая, 18:59

"Сдали по полной": Зеленскому указали на удар в спину со стороны стран Запада

Экс-советник Кучмы Соскин: Запад сдал Киев, отказавшись принять его в НАТО и ЕС

Запад, не желая принимать Украину в НАТО и Евросоюз, тем самым сдал её интересы. Об этом заявил бывший советник второго президента Украины, Леонида Кучмы, Олег Соскин на своём ютуб-канале.

"Союзнички Украину сдали по полной программе. Уже в НАТО не берут, в ЕС не берут. <…> Чего церемониться с ними? Всё равно же не берут", — сказал эксперт.

По словам экс-советника Кучмы, к лету Вашингтон и вовсе откажется от финансовой помощи Киеву, в связи с чем украинским властям попросту нечем будет платить пенсию, на которую уходит почти четыре-пять миллиардов долларов в месяц. Откуда будет брать эти деньги президент страны Владимир Зеленский, пока не ясно, резюмировал Соскин.

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Ранее Лайф сообщал, что страна — член НАТО восстала против принятия Украины в альянс. При этом до этого генсек блока Йенс Столтенберг заявил о желании всех членов альянса принять Незалежную в свои ряды. Как считает политолог Александр Шатилов, на самом деле никто не собирается принимать Украину в НАТО даже в качестве какого-то условного члена, потому что сейчас Запад делает всё для того, чтобы не перевести конфликт на глобальный уровень, уровень третьей мировой войны.

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Getty Images / Artur Widak

Наталья Исакова
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