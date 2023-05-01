"Сдали по полной": Зеленскому указали на удар в спину со стороны стран Запада

Запад, не желая принимать Украину в НАТО и Евросоюз, тем самым сдал её интересы. Об этом заявил бывший советник второго президента Украины, Леонида Кучмы, Олег Соскин на своём ютуб-канале.

"Союзнички Украину сдали по полной программе. Уже в НАТО не берут, в ЕС не берут. <…> Чего церемониться с ними? Всё равно же не берут", — сказал эксперт.