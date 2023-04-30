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30 апреля, 09:09

Президент Литвы объяснил, почему для Украины пока нет места в НАТО

Президент Литвы Науседа: Вступление Украины в НАТО невозможно во время конфликта

Присоединение Украины к Североатлантическому альянсу невозможно из-за вооружённого конфликта на её территории, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью итальянской газете la Repubblica.

"Это было бы слишком сложно. Мы это осознаём, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе, определить этапы и формулы, как действовать, когда (конфликт. — Прим. Лайфа) завершится", — пояснил он.

Вместе с тем литовский лидер выразил надежду, что на саммите НАТО, который пройдёт с 11 по 12 июля в Вильнюсе, страны-участницы согласуют определённую дорожную карту присоединения украинцев к альянсу. При этом он подчеркнул, что всё это время от НАТО должны посылаться сигналы о том, что Киев тут ждут и в перспективе он вполне может стать частью военно-политического блока.

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Ранее Лайф сообщал, что страна — член НАТО восстала против принятия Украины в альянс. При этом до этого генсек блока Йенс Столтенберг заявил о желании всех членов альянса принять Незалежную в свои ряды. Как считает политолог Александр Шатилов, на самом деле никто не собирается принимать Украину в НАТО даже в качестве какого-то условного члена, потому что сейчас Запад делает всё для того, чтобы не перевести конфликт на глобальный уровень, уровень третьей мировой войны.

Обложка ©

ТАСС / TOMS KALNINS

Наталья Исакова
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