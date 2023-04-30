Президент Литвы объяснил, почему для Украины пока нет места в НАТО
Президент Литвы Науседа: Вступление Украины в НАТО невозможно во время конфликта
Присоединение Украины к Североатлантическому альянсу невозможно из-за вооружённого конфликта на её территории, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью итальянской газете la Repubblica.
"Это было бы слишком сложно. Мы это осознаём, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе, определить этапы и формулы, как действовать, когда (конфликт. — Прим. Лайфа) завершится", — пояснил он.
Вместе с тем литовский лидер выразил надежду, что на саммите НАТО, который пройдёт с 11 по 12 июля в Вильнюсе, страны-участницы согласуют определённую дорожную карту присоединения украинцев к альянсу. При этом он подчеркнул, что всё это время от НАТО должны посылаться сигналы о том, что Киев тут ждут и в перспективе он вполне может стать частью военно-политического блока.
Ранее Лайф сообщал, что страна — член НАТО восстала против принятия Украины в альянс. При этом до этого генсек блока Йенс Столтенберг заявил о желании всех членов альянса принять Незалежную в свои ряды. Как считает политолог Александр Шатилов, на самом деле никто не собирается принимать Украину в НАТО даже в качестве какого-то условного члена, потому что сейчас Запад делает всё для того, чтобы не перевести конфликт на глобальный уровень, уровень третьей мировой войны.
ТАСС / TOMS KALNINS