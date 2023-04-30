Президент Литвы объяснил, почему для Украины пока нет места в НАТО

"Это было бы слишком сложно. Мы это осознаём, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе, определить этапы и формулы, как действовать, когда (конфликт. — Прим. Лайфа) завершится", — пояснил он.

Вместе с тем литовский лидер выразил надежду, что на саммите НАТО, который пройдёт с 11 по 12 июля в Вильнюсе, страны-участницы согласуют определённую дорожную карту присоединения украинцев к альянсу. При этом он подчеркнул, что всё это время от НАТО должны посылаться сигналы о том, что Киев тут ждут и в перспективе он вполне может стать частью военно-политического блока.