"Худшее решение": Страна-член НАТО восстала против принятия Украины в альянс

Поддерживать вступление Украины в НАТО могут только те, кто ждёт открытого военного конфликта России и Североатлантического альянса. Такое мнение высказал в своём Facebook* лидер словацкой партии "Курс — социальная демократия" (Smer) и бывший премьер-министр страны Роберт Фицо.

"Членство Украины в НАТО считаем худшим возможным решением, эскалацией напряжённости, неуважением соглашений, которые США с Россией заключили в 90-е годы. Только те, кто хочет открытого военного конфликта НАТО с Россией, может поддерживать членство Украины в НАТО", — написал политик.