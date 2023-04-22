"Худшее решение": Страна-член НАТО восстала против принятия Украины в альянс
Экс-премьер Словакии назвал членство Украины в НАТО худшим решением
Поддерживать вступление Украины в НАТО могут только те, кто ждёт открытого военного конфликта России и Североатлантического альянса. Такое мнение высказал в своём Facebook* лидер словацкой партии "Курс — социальная демократия" (Smer) и бывший премьер-министр страны Роберт Фицо.
"Членство Украины в НАТО считаем худшим возможным решением, эскалацией напряжённости, неуважением соглашений, которые США с Россией заключили в 90-е годы. Только те, кто хочет открытого военного конфликта НАТО с Россией, может поддерживать членство Украины в НАТО", — написал политик.
Напомним, во время визита в Киев генсек НАТО Столтенберг заявил о желании всех членов альянса принять Незалежную в свои ряды. Политолог Шатилов считает, что на самом деле никто не собирается принимать Украину в НАТО даже в качестве какого-то условного члена, потому что сейчас Запад делает всё для того, чтобы не перевести конфликт на глобальный уровень, уровень третьей мировой войны.
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