МИД РФ: Заявления о возможном вступлении Украины в НАТО недальновидны и опасны
Заявления Североатлантического альянса о возможности вхождения в его состав Украины недальновидны и очень опасны. Об этом заявила в пятницу официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя визит Йенса Столтенберга в Киев.
По её словам, такие перспективы могут привести к окончательному развалу системы европейской безопасности.
"НАТО ставит себе цель победить Россию на Украине, а для мотивации Киева обещает, что после окончания конфликта страна может быть принята в альянс. Подобные заявления недальновидны и просто опасны", — предостерегла Захарова.
Напомним, ранее Столтенберг заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским о желании всех членов альянса принять в свои ряды Незалежную. Политолог Шатилов считает, что на самом деле никто не собирается принимать Украину в НАТО даже в качестве какого-то условного члена, потому что сейчас Запад делает всё для того, чтобы не перевести конфликт на глобальный уровень, уровень третьей мировой войны.
Shutterstock