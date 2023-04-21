МИД РФ: Заявления о возможном вступлении Украины в НАТО недальновидны и опасны

Заявления Североатлантического альянса о возможности вхождения в его состав Украины недальновидны и очень опасны. Об этом заявила в пятницу официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя визит Йенса Столтенберга в Киев.

По её словам, такие перспективы могут привести к окончательному развалу системы европейской безопасности.