КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 16:21

МИД РФ: Заявления о возможном вступлении Украины в НАТО недальновидны и опасны

Заявления Североатлантического альянса о возможности вхождения в его состав Украины недальновидны и очень опасны. Об этом заявила в пятницу официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя визит Йенса Столтенберга в Киев.

По её словам, такие перспективы могут привести к окончательному развалу системы европейской безопасности.

"НАТО ставит себе цель победить Россию на Украине, а для мотивации Киева обещает, что после окончания конфликта страна может быть принята в альянс. Подобные заявления недальновидны и просто опасны", — предостерегла Захарова.

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Напомним, ранее Столтенберг заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским о желании всех членов альянса принять в свои ряды Незалежную. Политолог Шатилов считает, что на самом деле никто не собирается принимать Украину в НАТО даже в качестве какого-то условного члена, потому что сейчас Запад делает всё для того, чтобы не перевести конфликт на глобальный уровень, уровень третьей мировой войны.

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Марина Калегина
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