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Регион
Опубликовано 3 мая 2023, 18:00
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В США назвали "пять слов", которыми Зеленский мог предотвратить СВО

Кеннеди-младший: Отказ Украины от вступления в НАТО мог предотвратить конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский мог избежать вооружённого конфликта с Россией, если бы публично отказался от вступления в НАТО. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

"В 2019 году актёр и комик Владимир Зеленский баллотировался как кандидат от мира, выиграв выборы в президенты Украины с 70% голосов. Как отмечает Бенджамин Абелоу в своей блестящей книге "Как Запад принёс войну Украине", Зеленский почти наверняка мог бы избежать войны 2022 года с Россией, просто произнеся пять слов: "Я не вступлю в НАТО", написал он в своём твиттер-аккаунте.

Однако к столкновению с Москвой лидера Незалежной подтолкнули "неоконсерваторы в Белом доме" и "агрессивные фашистские элементы в украинском правительстве", убеждён Кеннеди. Далее, по его словам, последовала интеграция ВСУ с НАТО, что стало провокацией или, как это называют высокопоставленные американские дипломаты, "красными линиями" для российского руководства.

Племянник Кеннеди официально объявил об участии в выборах президента США
Племянник Кеннеди официально объявил об участии в выборах президента США

Ранее Роберт Кеннеди-младший заявил, что Российской армии на Украине невозможно противостоять. По его словам, это осознают в Белом доме, но не произносят вслух ввиду политических соображений.

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Матвей Константинов
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