Президент Украины Владимир Зеленский мог избежать вооружённого конфликта с Россией, если бы публично отказался от вступления в НАТО. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

"В 2019 году актёр и комик Владимир Зеленский баллотировался как кандидат от мира, выиграв выборы в президенты Украины с 70% голосов. Как отмечает Бенджамин Абелоу в своей блестящей книге "Как Запад принёс войну Украине", Зеленский почти наверняка мог бы избежать войны 2022 года с Россией, просто произнеся пять слов: "Я не вступлю в НАТО", — написал он в своём твиттер-аккаунте.

Однако к столкновению с Москвой лидера Незалежной подтолкнули "неоконсерваторы в Белом доме" и "агрессивные фашистские элементы в украинском правительстве", убеждён Кеннеди. Далее, по его словам, последовала интеграция ВСУ с НАТО, что стало провокацией или, как это называют высокопоставленные американские дипломаты, "красными линиями" для российского руководства.