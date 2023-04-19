Племянник Кеннеди официально объявил об участии в выборах президента США

"Я пришёл сегодня сюда, чтобы объявить о выдвижении своей кандидатуры на демократическую номинацию кандидата в президенты США", — отметил он.

О том, что племянник Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах в США, в начале апреля сообщал CNN. СМИ утверждают, что он ярый антипрививочник и борец за экологию.