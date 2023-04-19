КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

19 апреля, 17:43

Племянник Кеннеди официально объявил об участии в выборах президента США

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Адвокат Роберт Кеннеди-младший — племянник 35-го американского лидера Джона Кеннеди — официально объявил об участии в выборах президента США.

"Я пришёл сегодня сюда, чтобы объявить о выдвижении своей кандидатуры на демократическую номинацию кандидата в президенты США", — отметил он.

69-летний адвокат хочет покончить с "коррумпированной смычкой" государственного аппарата и мощью корпораций.

Маск заявил, что США нужен здравомыслящий человек во главе страны

Маск заявил, что США нужен здравомыслящий человек во главе страны

О том, что племянник Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах в США, в начале апреля сообщал CNN. СМИ утверждают, что он ярый антипрививочник и борец за экологию.

Никита Осипов
  • Новости
  • США
  • Джон Кеннеди
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров