Племянник Кеннеди официально объявил об участии в выборах президента США
Обложка © Shutterstock
Адвокат Роберт Кеннеди-младший — племянник 35-го американского лидера Джона Кеннеди — официально объявил об участии в выборах президента США.
"Я пришёл сегодня сюда, чтобы объявить о выдвижении своей кандидатуры на демократическую номинацию кандидата в президенты США", — отметил он.
69-летний адвокат хочет покончить с "коррумпированной смычкой" государственного аппарата и мощью корпораций.
О том, что племянник Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах в США, в начале апреля сообщал CNN. СМИ утверждают, что он ярый антипрививочник и борец за экологию.