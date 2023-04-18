КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

18 апреля, 02:25

Маск заявил, что США нужен здравомыслящий человек во главе страны

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что США нужен нормальный здравомыслящий человек во главе государства. Такое заявление он сделал в беседе с ведущим Fox News Такером Карлсоном.

"На посту президента мне бы хотелось нормального человека со здравым смыслом. Было бы здорово", — сказал Маск.

Илон Маск объявил о создании собственного чат-бота — TruthGPT

Илон Маск объявил о создании собственного чат-бота — TruthGPT

Бизнесмен отметил, что на предыдущих президентских выборах отдал голос за Джо Байдена, однако не чувствовал, что обладает широтой выбора. Также предприниматель заявил, что "быть президентом не так уж и весело".

А ранее Илон Маск предложил ввести пожизненное наказание за смену пола детям. Так, он поддержал губернатора Флориды Рона Десантиса, заявившего, что в штате действует запрет на смену пола ребёнку.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Илон Маск
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров