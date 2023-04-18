Маск заявил, что США нужен здравомыслящий человек во главе страны

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что США нужен нормальный здравомыслящий человек во главе государства. Такое заявление он сделал в беседе с ведущим Fox News Такером Карлсоном.

"На посту президента мне бы хотелось нормального человека со здравым смыслом. Было бы здорово", — сказал Маск.

Бизнесмен отметил, что на предыдущих президентских выборах отдал голос за Джо Байдена, однако не чувствовал, что обладает широтой выбора. Также предприниматель заявил, что "быть президентом не так уж и весело".