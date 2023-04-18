Маск заявил, что США нужен здравомыслящий человек во главе страны
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что США нужен нормальный здравомыслящий человек во главе государства. Такое заявление он сделал в беседе с ведущим Fox News Такером Карлсоном.
"На посту президента мне бы хотелось нормального человека со здравым смыслом. Было бы здорово", — сказал Маск.
Бизнесмен отметил, что на предыдущих президентских выборах отдал голос за Джо Байдена, однако не чувствовал, что обладает широтой выбора. Также предприниматель заявил, что "быть президентом не так уж и весело".
А ранее Илон Маск предложил ввести пожизненное наказание за смену пола детям. Так, он поддержал губернатора Флориды Рона Десантиса, заявившего, что в штате действует запрет на смену пола ребёнку.
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