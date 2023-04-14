Илон Маск предложил ввести пожизненное наказание за смену пола детям

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предложил ввести пожизненное наказание за смену пола несовершеннолетним. Так американский миллиардер поддержал губернатора Флориды Рона Десантиса, заявившего, что в штате действует запрет на смену пола ребёнка.

"Любой родитель или врач, который стерилизует ребёнка до того, как тот станет взрослым и сможет дать согласие на это, должен сесть в тюрьму на всю жизнь", — написал бизнесмен в Twitter.