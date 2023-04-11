Уборщица из Москвы повелась на легенду о раздаче денег Илоном Маском и потеряла 250 тысяч

Жительница Москвы повелась в интернете на рекламу денег от американского миллиардера Илона Маска, но в конечном итоге лишилась почти 250 тысяч рублей. Детали истории узнал телеграм-канал SHOT.

По данным канала, уборщица Татьяна наткнулась в Сети на объявление о том, что миллиардер Маск раздаёт деньги бедным, и решила попытать удачу. На сайте "представителей" предпринимателя она оставила свой номер для заявки, после чего на неё посыпались звонки. Так, голос в трубке попросил москвичку для начала вложить 10 тысяч рублей и скачать некое приложение, потом ещё пять и так далее. В итоге женщина даже взяла кредит — 198 тысяч, чтобы угодить "помощникам" Маска.

Ясность в ситуацию внёс брат уборщицы, который сообщил ей, что она стала жертвой мошенников и никакой помощи от миллиардера ждать ей не нужно. Огорчённая женщина осталась без финансовой поддержки от Маска и лишилась 247 тысяч рублей, которые отправляла мошенникам. Сейчас злоумышленников ищут.