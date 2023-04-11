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11 апреля, 16:50

В Тверской области пенсионерка осталась без квартиры после звонка афериста

Пенсионерка из города Нелидово в Тверской области лишилась квартиры и денег, поверив телефонным мошенникам. Возбуждено уголовное дело. О случившемся сообщает региональное УМВД.

Неизвестный позвонил женщине и назвался банковским работником. По его словам, кто-то оформил от имени пенсионерки генеральную доверенность и якобы пытается продать её квартиру. Потерпевшая испугалась и доверилась "сотруднику банка". Чтобы спасти жильё, она сама продала его.

"Затем с ней снова связался лжебанкир и по его указанию потерпевшая, думая, что спасает свои сбережения, перечислила порядка одного миллиона 400 тысяч рублей на продиктованные ей банковские счета", — уточнили в УМВД.

Россиян предупредили о новой "нестандартной" схеме мошенников

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Ранее сообщалось, что известный философ из Москвы Владимир Шохин отправил телефонным мошенникам почти миллион рублей. Аферисты убедили 71-летнего специалиста, что его деньги якобы могут украсть и средства следует положить на безопасные счета.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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