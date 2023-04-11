В Тверской области пенсионерка осталась без квартиры после звонка афериста

Пенсионерка из города Нелидово в Тверской области лишилась квартиры и денег, поверив телефонным мошенникам. Возбуждено уголовное дело. О случившемся сообщает региональное УМВД.

Неизвестный позвонил женщине и назвался банковским работником. По его словам, кто-то оформил от имени пенсионерки генеральную доверенность и якобы пытается продать её квартиру. Потерпевшая испугалась и доверилась "сотруднику банка". Чтобы спасти жильё, она сама продала его.

"Затем с ней снова связался лжебанкир и по его указанию потерпевшая, думая, что спасает свои сбережения, перечислила порядка одного миллиона 400 тысяч рублей на продиктованные ей банковские счета", — уточнили в УМВД.