Телефонные мошенники выманили у известного философа почти миллион рублей

Известный философ из Москвы Владимир Шохин отправил телефонным мошенникам почти миллион рублей. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Злоумышленники звонили 71-летнему специалисту в области индийской философии с нескольких номеров. Они заявляли главному научному сотруднику РАН, что его деньги якобы могут украсть мошенники и средства следует положить на безопасные счета.

В итоге философ доверился и перекинул 935 тысяч рублей на разные карточки. Когда Шохин понял, что его обманули, он обратился в полицию. Теперь мошенников разыскивают правоохранители.