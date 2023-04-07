ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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7 апреля, 08:12

Телефонные мошенники выманили у известного философа почти миллион рублей

Известный философ из Москвы Владимир Шохин отправил телефонным мошенникам почти миллион рублей. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Злоумышленники звонили 71-летнему специалисту в области индийской философии с нескольких номеров. Они заявляли главному научному сотруднику РАН, что его деньги якобы могут украсть мошенники и средства следует положить на безопасные счета.

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В итоге философ доверился и перекинул 935 тысяч рублей на разные карточки. Когда Шохин понял, что его обманули, он обратился в полицию. Теперь мошенников разыскивают правоохранители.

Ранее сообщалось, что директор административного департамента Минфина России отправил 3,8 миллиона рублей телефонным мошенникам. По данным Лайфа, аферисты развели 60-летнюю жертву по стандартной схеме.

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Иван Косицын
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