Директор департамента Минфина РФ отправил 3,8 миллиона рублей телефонным мошенникам

Директор административного департамента Минфина России отправил 3,8 миллиона рублей телефонным мошенникам. По данным Лайфа, аферисты развели 60-летнюю жертву по стандартной схеме.

Мужчине позвонили с неизвестного номера, и злоумышленник представился сотрудником банка, сообщив, что кто-то с помощью доверенности чиновника пытается получить кредит на его имя. Преступник призвал срочно перевести деньги на безопасный счёт.

Потерпевший прислушался к совету собеседника. Он снял 3,8 миллиона рублей в разных отделениях банка в центре Москвы, через терминал перевёл средства на три неизвестные карты и только потом понял, что его обманули. По факту случившегося полиция проводит проверку.