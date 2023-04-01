Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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1 апреля, 13:29

Директор департамента Минфина РФ отправил 3,8 миллиона рублей телефонным мошенникам

Директор административного департамента Минфина России отправил 3,8 миллиона рублей телефонным мошенникам. По данным Лайфа, аферисты развели 60-летнюю жертву по стандартной схеме.

Мужчине позвонили с неизвестного номера, и злоумышленник представился сотрудником банка, сообщив, что кто-то с помощью доверенности чиновника пытается получить кредит на его имя. Преступник призвал срочно перевести деньги на безопасный счёт.

Потерпевший прислушался к совету собеседника. Он снял 3,8 миллиона рублей в разных отделениях банка в центре Москвы, через терминал перевёл средства на три неизвестные карты и только потом понял, что его обманули. По факту случившегося полиция проводит проверку.

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Ранее Лайф писал, что талантливый петербуржец имитировал голоса чиновников, чтобы кидать на деньги их подчинённых. Аферист серьёзно готовился: по найденным в Сети фото и видео он копировал манеру общения.

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Никита Осипов
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