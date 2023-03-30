Талантливый петербуржец имитировал голоса чиновников, чтобы кидать на деньги их подчинённых
В Санкт-Петербурге задержали мошенника, который имитировал голоса чиновников
Мошенники идут на любые ухищрения, чтобы добраться до сбережений жертвы. Петербургский аферист для этого даже научился копировать голоса чиновников из федеральных ведомств, передаёт пресс-центр МВД РФ.
В Санкт-Петербурге задержали мошенника, который имитировал голоса чиновников. Видео © Telegram / МВД МЕДИА
"Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали жителя города Новороссийска по подозрению в хищении денежных средств региональных чиновников и руководителей образовательных организаций", — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Правоохранители установили, что задержанный имитировал голоса чиновников из федеральных ведомств, чтобы войти в доверие к их подчинённым, и просил у них в долг. Стоит отметить, что мошенник серьёзно готовился: он не просто изучал структуру органов власти, но и по найденным в Сети фото и видео копировал манеру общения.
Возбуждено два уголовных дела. Среди пострадавших заместитель директора государственного учреждения дополнительного профессионального образования в Москве и руководитель регионального управления Россельхознадзора. Общий ущерб оценивается в 165 тысяч рублей.
Ранее Лайф рассказывал, как мошенники обманули декана московского медицинского университета имени Пирогова на полмиллиона. Аферисты на том конце провода заявили, что звонят из самого "Минздрава", пригрозили увольнением и потребовали денег на развитие вуза.
Telegram / МВД МЕДИА