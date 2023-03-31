Коллекторы извели россиянина 4444 звонками за три дня

В Екатеринбурге оштрафовали гендиректора микрокредитной организации за то, что её сотрудники за три дня 4444 раза позвонили клиенту, который допустил просрочку по выплате. Об инциденте сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Свердловской области.

К приставам обратился сам должник. Выяснилось, что телефонные звонки от коллекторов поступали на его номер с разницей в несколько секунд. Кроме того, было установлено, что кредитору с 22 часов до восьми утра также направлялись СМС-сообщения, причём информация об отправителе была скрыта, что является нарушением законодательства РФ.

"Данные действия микрокредитной организации были расценены надзорным органом как оказание психологического давления на должника", — говорится в сообщении пресс-службы регионального главка ФССП.

В итоге в отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении, а её руководителя признали виновной и оштрафовали на 20 тысяч рублей.