Коллекторы извели россиянина 4444 звонками за три дня
Должник из Екатеринбурга за три дня получил 4444 звонка от коллекторов из-за микрозайма
В Екатеринбурге оштрафовали гендиректора микрокредитной организации за то, что её сотрудники за три дня 4444 раза позвонили клиенту, который допустил просрочку по выплате. Об инциденте сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Свердловской области.
К приставам обратился сам должник. Выяснилось, что телефонные звонки от коллекторов поступали на его номер с разницей в несколько секунд. Кроме того, было установлено, что кредитору с 22 часов до восьми утра также направлялись СМС-сообщения, причём информация об отправителе была скрыта, что является нарушением законодательства РФ.
"Данные действия микрокредитной организации были расценены надзорным органом как оказание психологического давления на должника", — говорится в сообщении пресс-службы регионального главка ФССП.
В итоге в отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении, а её руководителя признали виновной и оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Ранее россиян предупредили о новой уловке мошенников с "блокировкой" онлайн-банка. В ходе разговора с доверчивыми гражданами обманщики просят сообщить пароль из СМС, обещая, что он поможет восстановить работу сервиса, однако на самом деле пытаются с его помощью войти в учётную запись, чтобы вывести деньги на свои счета.
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