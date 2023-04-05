Безработный и его охранник из Wildberries выманили у россиянки криптовалюту на 17 млн

Безработный житель Казани нанял за 50 тысяч рублей сотрудника Wildberries на роль своего "охранника" и нашёл россиянку, которая торговала криптовалютой. У девушки украли €200 тысяч (более 17 миллионов рублей), пишет SHOT.

Жительница Краснодарского края решила обналичить накопленную криптовалюту Tether (USDT / United States Dollar Tether) €196,5 тысячи и написала соответствующий пост в соцсетях. Забирать наличные договорились в Екатеринбурге, где проживает знакомый девушки. Покупатели токенов приехали в указанное время и передали наличку, после чего россиянка сделала перевод. Вот только полученные 200 тысяч евро оказались подделкой.

Мошенников нашли оперативно — силовики нагрянули к ним в четырёхзвёздочный отель в центре Екатеринбурга. Ими оказались безработный мужчина и кладовщик Wildberries, которого первый нанял, чтобы тот появлялся с ним на сделках в роли личного "охранника".

В итоге "телохранитель" заявил, что не знал о том, какие сделки проворачивает его работодатель. SHOT уточняет, что у задержанных в гостинице нашли ещё около 300 тысяч евро, которые тоже могут быть подделкой.