В Ульяновске шестеро криптовалютчиков пытали студента, заподозрив его в краже биткоинов

В Ульяновске шестеро злоумышленников пытали студента и требовали от него 740 тысяч рублей, обвинив в краже биткоинов. Об инциденте пишет SHOT.

Вымогатели зарабатывали на криптовалюте. Когда у них в офисе сломался принтер, они позвали 23-летнего знакомого студента-программиста. Тот настроил технику и ушёл, но через несколько дней "бизнесмены" обнаружили пропажу биткоинов. Они решили, что виноват молодой человек, нашли его, затолкали в машину и привезли в офис.

Студента пытали и держали взаперти три дня, требуя от него 740 тысяч рублей за биткоины. Он тщетно пытался объяснить, что ничего не крал. Крики услышали в соседних офисах и вызвали полицию. Все шестеро криптовалютчиков задержаны. Потерпевшему врачи оказали помощь и отпустили. Правоохранители начали проверку.