Россиян предупредили о новой "нестандартной" схеме мошенников

Мошенники придумали очередную схему обмана россиян. Злоумышленники начали создавать якобы полезные сайты для бухгалтеров, наполнять их ключевыми словами и продвигать в Сети. Об этом рассказали в компании Bi.Zone.

"Группировка Watch Wolf похищает деньги со счетов компаний, распространяя вредоносное ПО на компьютеры бухгалтеров. Но делает она это нестандартно: для атаки используется не фишинговая рассылка, а SEO-продвижение мошеннических ресурсов", — цитирует экспертов РИА "Новости".

Отмечается, что на поддельных сайтах часто можно скачать фальшивые документы. При этом в загрузочной папке оказывается архив, после открытия которого на компьютер загружается вредоносный софт. Незаметно для пользователя программа собирает информацию о системе, после чего устанавливает троянский вирус и крадёт деньги со счетов компании.