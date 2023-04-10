ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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10 апреля, 06:00

Россиян предупредили о новой "нестандартной" схеме мошенников

Bi.Zone: Хакеры используют новую схему с подставными сайтами для бухгалтеров

Мошенники придумали очередную схему обмана россиян. Злоумышленники начали создавать якобы полезные сайты для бухгалтеров, наполнять их ключевыми словами и продвигать в Сети. Об этом рассказали в компании Bi.Zone.

"Группировка Watch Wolf похищает деньги со счетов компаний, распространяя вредоносное ПО на компьютеры бухгалтеров. Но делает она это нестандартно: для атаки используется не фишинговая рассылка, а SEO-продвижение мошеннических ресурсов", — цитирует экспертов РИА "Новости".

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Отмечается, что на поддельных сайтах часто можно скачать фальшивые документы. При этом в загрузочной папке оказывается архив, после открытия которого на компьютер загружается вредоносный софт. Незаметно для пользователя программа собирает информацию о системе, после чего устанавливает троянский вирус и крадёт деньги со счетов компании.

Ранее россиян предупредили о новой уловке мошенников со звонками в мессенджере. По словам юриста Ивана Соловьёва, злоумышленники представляются всё теми же сотрудниками банка и предупреждают об одобренном кредите, при оформлении которого была допущена "ошибка". Однако в схеме есть и нечто новое.

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
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