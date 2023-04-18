Илон Маск объявил о создании собственного чат-бота — TruthGPT

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск объявил о планах запустить собственную "честную" версию чат-бота с искусственным интеллектом, которая получит название TruthGPT.

По его словам, платформа должна стать конкурентом нашумевшего чат-бота ChatGPT. Однако отличие, добавил Маск, будет в том, что TruthGPT будет сообщать всю необходимую информацию без цензуры.

"Я собираюсь запустить нечто, что я называю TruthGPT, или максимально ищущий истину искусственный интеллект, который стремится понять природу вселенной", — заявил предприниматель в интервью телеведущему Такеру Карлсону.

По словам Маска, за разработкой существующих чат-ботов стоят программисты с левыми взглядами, которые обучают платформы лгать пользователям. При этом он предупредил, что искусственный интеллект способен "катастрофически навредить" существованию человечества, если им не управлять должным образом.