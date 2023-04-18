Илон Маск объявил о создании собственного чат-бота — TruthGPT
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск объявил о планах запустить собственную "честную" версию чат-бота с искусственным интеллектом, которая получит название TruthGPT.
По его словам, платформа должна стать конкурентом нашумевшего чат-бота ChatGPT. Однако отличие, добавил Маск, будет в том, что TruthGPT будет сообщать всю необходимую информацию без цензуры.
"Я собираюсь запустить нечто, что я называю TruthGPT, или максимально ищущий истину искусственный интеллект, который стремится понять природу вселенной", — заявил предприниматель в интервью телеведущему Такеру Карлсону.
По словам Маска, за разработкой существующих чат-ботов стоят программисты с левыми взглядами, которые обучают платформы лгать пользователям. При этом он предупредил, что искусственный интеллект способен "катастрофически навредить" существованию человечества, если им не управлять должным образом.
Ранее американский миллиардер Илон Маск объявил о решении запустить в "Твиттере" программу монетизации пользовательского контента. Владелец компании уточнил, что первые полгода пользователи будут получать все уплаченные подписчиками деньги, за исключением комиссии за платежи.
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