Маск решил платить пользователям за контент в "Твиттере"
Маск объявил о запуске в "Твиттере" программы монетизации
Американский миллиардер, владелец компании Twitter Илон Маск объявил о решении запустить в одноимённой соцсети программу монетизации пользовательского контента. Об этом он написал на своей странице.
"Подключайтесь, чтобы предложить подписчикам любые материалы, от длинных текстов до многочасовых видео! Просто нажмите на "Монетизацию" в настройках", — отметил он.
Владелец компании уточнил, что первые полгода пользователи будут получать все уплаченные подписчиками деньги, за исключением комиссии за платежи. А ещё "Твиттер" будет помогать в продвижении аккаунтов, создающих эксклюзивный контент.
"Вы можете покинуть нашу платформу в любой момент. Легко войти, легко выйти", — добавил Илон Маск.
Напомним, что в России Twitter заблокирован из-за отказа удалять нарушающий российские законы контент. На днях депутат Госдумы Антон Горелкин призвал пересмотреть решение о блокировке Twitter в России. Он напомнил, что Илон Маск вернул доступ к аккаунтам российских госведомств.
Агентство "Москва"