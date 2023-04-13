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13 апреля, 19:42

Маск решил платить пользователям за контент в "Твиттере"

Маск объявил о запуске в "Твиттере" программы монетизации

Американский миллиардер, владелец компании Twitter Илон Маск объявил о решении запустить в одноимённой соцсети программу монетизации пользовательского контента. Об этом он написал на своей странице.

"Подключайтесь, чтобы предложить подписчикам любые материалы, от длинных текстов до многочасовых видео! Просто нажмите на "Монетизацию" в настройках", — отметил он.

Владелец компании уточнил, что первые полгода пользователи будут получать все уплаченные подписчиками деньги, за исключением комиссии за платежи. А ещё "Твиттер" будет помогать в продвижении аккаунтов, создающих эксклюзивный контент.

"Вы можете покинуть нашу платформу в любой момент. Легко войти, легко выйти", — добавил Илон Маск.

Роскомнадзор назвал главное препятствие к разблокировке Twitter

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Напомним, что в России Twitter заблокирован из-за отказа удалять нарушающий российские законы контент. На днях депутат Госдумы Антон Горелкин призвал пересмотреть решение о блокировке Twitter в России. Он напомнил, что Илон Маск вернул доступ к аккаунтам российских госведомств.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев
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