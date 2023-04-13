Маск решил платить пользователям за контент в "Твиттере"

Американский миллиардер, владелец компании Twitter Илон Маск объявил о решении запустить в одноимённой соцсети программу монетизации пользовательского контента. Об этом он написал на своей странице.

"Подключайтесь, чтобы предложить подписчикам любые материалы, от длинных текстов до многочасовых видео! Просто нажмите на "Монетизацию" в настройках", — отметил он.

Владелец компании уточнил, что первые полгода пользователи будут получать все уплаченные подписчиками деньги, за исключением комиссии за платежи. А ещё "Твиттер" будет помогать в продвижении аккаунтов, создающих эксклюзивный контент.

"Вы можете покинуть нашу платформу в любой момент. Легко войти, легко выйти", — добавил Илон Маск.