В Госдуме попросили разблокировать Twitter
Депутат ГД Горелкин призвал пересмотреть решение о блокировке Twitter в России
Социальная сеть Twitter может вновь стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России. Такое мнение высказал депутат Госдумы Антон Горелкин, призвавший пересмотреть решение о блокировке соцсети в РФ.
"Илон Маск вернул доступ к аккаунтам российских госведомств... Многие из них пока не спешат возобновлять работу аккаунтов, тем более что Twitter в РФ официально заблокирован. Но я считаю, что самое время эту меру пересмотреть, учитывая новую политику нового руководства", — написал Горелкин в своём телеграм-канале.
Парламентарий полагает, что государственные ведомства России могут использовать Twitter как площадку для объяснения жителям западных стран позиции Москвы. Если соцсеть нацелена на нейтралитет, то нужно продолжать работать с ней в рамках законодательства РФ, подчеркнул депутат.
Доступ к Twitter был ограничен в России 24 февраля 2022 года по требованию Генпрокуратуры. В апреле прошлого года администрация соцсети сообщила, что не будет продвигать или рекомендовать страницы, связанные с руководством РФ. Однако в октябре новый владелец Twitter Илон Маск пообещал либерализовать редакционную политику соцсети, которую критиковали за чрезмерную цензуру. По данным на апрель этого, Twitter снова выдаёт в поиске страницы госведомств РФ.
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