В Госдуме попросили разблокировать Twitter

Социальная сеть Twitter может вновь стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России. Такое мнение высказал депутат Госдумы Антон Горелкин, призвавший пересмотреть решение о блокировке соцсети в РФ.

"Илон Маск вернул доступ к аккаунтам российских госведомств... Многие из них пока не спешат возобновлять работу аккаунтов, тем более что Twitter в РФ официально заблокирован. Но я считаю, что самое время эту меру пересмотреть, учитывая новую политику нового руководства", — написал Горелкин в своём телеграм-канале.

Парламентарий полагает, что государственные ведомства России могут использовать Twitter как площадку для объяснения жителям западных стран позиции Москвы. Если соцсеть нацелена на нейтралитет, то нужно продолжать работать с ней в рамках законодательства РФ, подчеркнул депутат.