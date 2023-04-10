Маск отказался удалять запись Медведева про Украину в "Твиттере"

Американский миллиардер, новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск отказался удалить запись заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об Украине в ответ на призыв одного из пользователей. По его словам, все люди должны принимать решения самостоятельно.

Речь идёт о записи зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, сделанной 8 апреля. Пост он разбил на шесть пунктов, в которых привёл аргументы в пользу того, что Украина никому не нужна. Медведев подчеркнул, что рано или поздно граждане США спросят со своего истеблишмента, почему он занимается "неведомой им страной", а не внутриамериканскими проблемами, "и тогда захват Капитолия в январе 2021 года покажется играми скаутов".