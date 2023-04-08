Маск резко ответил Пентагону на заявление по Украине
Маск раскритиковал Пентагон за желание "зачистить" Twitter после утечки секретных данных
Американский миллиардер, новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск отреагировал на публикацию о том, что Пентагон пытается удалить из общего доступа информацию о "секретных" документах по конфликту на Украине. В частности, Минобороны США якобы хотело был удалить соответствующие твиты.
"Да, вы можете полностью удалить всё из Интернета — это работает отлично и не привлекает внимание к тому, что вы пытались скрыть", — отметил Маск в своем Twitter-аккаунте.
Напомним, ранее СМИ узнали, что Пентагон расследует утечку в социальные сети секретных данных о ситуации на Украине. В слитых документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, которое нужно на подготовку бригад. В Киеве поспешили опровергнуть достоверность опубликованных данных. Тем не менее Владимир Зеленский обсудил вопросы предотвращения таких утечек на заседании ставки верховного главнокомандующего.
Zuma \ TASS