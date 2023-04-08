Маск резко ответил Пентагону на заявление по Украине

Американский миллиардер, новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск отреагировал на публикацию о том, что Пентагон пытается удалить из общего доступа информацию о "секретных" документах по конфликту на Украине. В частности, Минобороны США якобы хотело был удалить соответствующие твиты.

"Да, вы можете полностью удалить всё из Интернета — это работает отлично и не привлекает внимание к тому, что вы пытались скрыть", — отметил Маск в своем Twitter-аккаунте.