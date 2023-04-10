Роскомнадзор назвал главное препятствие к разблокировке Twitter

В социальной сети Twitter не удалено 1,3 тысячи запрещённых в РФ материалов, поэтому оснований для снятия ограничений с иностранного сервиса нет, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Там подчеркнули, что оснований для снятия ограничений с иностранных сервисов в настоящее время нет. Социальная сеть Twitter не удалила 1,3 тысячи материалов наркотического и суицидального контента, посты с призывами к участию в массовых беспорядках, сообщения экстремистских организаций, фейки, в том числе о спецоперации на Украине, пояснили там. В ней продолжается распространение и деструктивного контента, противоречащего традиционным российским духовно-нравственным ценностям.