Роскомнадзор назвал главное препятствие к разблокировке Twitter
Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Twitter
В социальной сети Twitter не удалено 1,3 тысячи запрещённых в РФ материалов, поэтому оснований для снятия ограничений с иностранного сервиса нет, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
"Российские пользователи не испытывают недостатка в возможности получения информации и общении благодаря популярным отечественным социальным сервисам, показывающим активный рост аудитории, развитие функционала, познавательного и развлекательного контента", — сказано в сообщении федеральной службы.
Там подчеркнули, что оснований для снятия ограничений с иностранных сервисов в настоящее время нет. Социальная сеть Twitter не удалила 1,3 тысячи материалов наркотического и суицидального контента, посты с призывами к участию в массовых беспорядках, сообщения экстремистских организаций, фейки, в том числе о спецоперации на Украине, пояснили там. В ней продолжается распространение и деструктивного контента, противоречащего традиционным российским духовно-нравственным ценностям.
Ранее сегодня депутат Госдумы Антон Горелкин призвал пересмотреть решение о блокировке Twitter в России. Он напомнил, что Илон Маск вернул доступ к аккаунтам российских госведомств.
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