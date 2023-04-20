Роберт Кеннеди – младший: Российской армии на Украине невозможно противостоять

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди – младший заявил о невозможности противостоять Российской армии на Украине. Своим мнением он поделился в четверг в интервью журналистам Fox News.

Политик убеждён, что этот факт осознают и в Белом доме, но сознательно замалчивают его из политических соображений.

"Русские сражаются в соотношении от семи к одному до восьми к одному. Этому невозможно противостоять", — развёл руками Кеннеди-младший.