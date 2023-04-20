Роберт Кеннеди – младший: Российской армии на Украине невозможно противостоять
Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди – младший заявил о невозможности противостоять Российской армии на Украине. Своим мнением он поделился в четверг в интервью журналистам Fox News.
Политик убеждён, что этот факт осознают и в Белом доме, но сознательно замалчивают его из политических соображений.
"Русские сражаются в соотношении от семи к одному до восьми к одному. Этому невозможно противостоять", — развёл руками Кеннеди-младший.
Ранее племянник Кеннеди официально объявил об участии в выборах президента США. 69-летний адвокат хочет покончить с "коррумпированной смычкой" государственного аппарата и мощью корпораций. А вот бывший глава Госдепартамента США Майк Помпео, напротив, передумал участвовать в президентской гонке 2024 года. Он не будет пытаться попасть в список кандидатов от Республиканской партии.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ