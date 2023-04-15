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14 апреля, 23:52

У Байдена стало на одного перспективного конкурента на выборах меньше

Экс-госсекретарь США Помпео передумал участвовать в выборах президента

Бывший глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что передумал участвовать в президентской гонке 2024 года. Он не будет пытаться попасть в список кандидатов от Республиканской партии.

"Я принял решение. Мы пришли к выводу, что не будем вступать в гонку в 2024 году", — сказал он Fox News.

Помпео объяснил такое решение тем, что "пока не его время", хотя он с командой "глубоко переживают за Америку и проблемы", о которых он говорил "десятилетиями". На уточняющий вопрос о том, повлияло ли на его решение участие в выборах самого Трампа, Помпео ответил отрицательно.

"Невероятно уважаю": Помпео назвал Путина проницательным и способным политиком

"Невероятно уважаю": Помпео назвал Путина проницательным и способным политиком

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что будет баллотироваться на пост президента США и участвовать в выборах, даже если его признают виновным в фальсификации документов. Не скрывает своих планов идти на второй срок и Джо Байден.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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