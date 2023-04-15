У Байдена стало на одного перспективного конкурента на выборах меньше
Экс-госсекретарь США Помпео передумал участвовать в выборах президента
Бывший глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что передумал участвовать в президентской гонке 2024 года. Он не будет пытаться попасть в список кандидатов от Республиканской партии.
"Я принял решение. Мы пришли к выводу, что не будем вступать в гонку в 2024 году", — сказал он Fox News.
Помпео объяснил такое решение тем, что "пока не его время", хотя он с командой "глубоко переживают за Америку и проблемы", о которых он говорил "десятилетиями". На уточняющий вопрос о том, повлияло ли на его решение участие в выборах самого Трампа, Помпео ответил отрицательно.
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что будет баллотироваться на пост президента США и участвовать в выборах, даже если его признают виновным в фальсификации документов. Не скрывает своих планов идти на второй срок и Джо Байден.
kremlin.ru