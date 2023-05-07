Украине предсказали будущее без НАТО и статус как у Мексики

Украина не станет членом Североатлантического альянса, в будущем она получит статус Австрии времён холодной войны или Мексики. Об этом заявил американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский в беседе с New Statesman.

"Прежде всего, Украина не будет членом НАТО. Это "красная линия", на которой настаивал каждый российский лидер со времён [экс-президента РФ Бориса] Ельцина и [экс-президента СССР Михаила] Горбачёва. Мексика не может присоединиться к военному союзу [враждебному США]. Об этом нет договора, но это совершенно очевидно", — подчеркнул эксперт.

По оценке историка, Украина зависит от Соединённых Штатов. А Лондон и Вашингтон, когда были возможности для проведения переговоров по конфликту в марте и апреле 2022 года, сочли это время не лучшим для диалога. А отказались они, продолжил Хомский, чтобы не терять возможности продвигать свои национальные интересы, даже когда Украина "разбита и опустошена". Кроме того, философ сравнил действия России в Незалежной с военным конфликтом США в Ираке. По его мнению, Москва ведёт себя гуманно.

"Когда США и Великобритания громили Багдад, посещали ли его какие-либо иностранные лидеры? Нет, потому что эти страны начинают войну, они разрушают всё: связь, транспорт, энергию — всё, что заставляет общество функционировать", — добавил Хомский.