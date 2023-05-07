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7 мая, 01:58

Племянник Кеннеди предрёк победу России на Украине и разоблачил "успехи" ВСУ

Кандидат в президенты США Кеннеди: Россия не проиграет в украинском конфликте

Племянник 35-го лидера США Джона Кеннеди и кандидат в президенты Америки Роберт Кеннеди заявил, что Россия победит в украинском конфликте. По его словам, киевские власти стараются скрыть неудачи ВСУ на поле боя.

"Русские не могут проиграть эту войну. Нам говорят, что они проигрывают. Они наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США", — заявил Кеннеди в эфире All-in Podcast.

Также он добавил, что Штаты не обладают техникой, способной заменить уничтоженную на Украине. Кроме того, по его словам, Киев и США тщательно скрывают огромные потери ВСУ.

Роберт Кеннеди – младший: Российской армии на Украине невозможно противостоять

Роберт Кеннеди – младший: Российской армии на Украине невозможно противостоять

Ранее Роберт Кеннеди – младший заявил, что глава Украины Владимир Зеленский мог избежать вооружённого конфликта с Россией, если бы публично отказался от вступления в НАТО.

Обложка ©

ТАСС / EPA / CJ GUNTHER

Анатолий Симоненко
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