Племянник 35-го лидера США Джона Кеннеди и кандидат в президенты Америки Роберт Кеннеди заявил, что Россия победит в украинском конфликте. По его словам, киевские власти стараются скрыть неудачи ВСУ на поле боя.

"Русские не могут проиграть эту войну. Нам говорят, что они проигрывают. Они наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США", — заявил Кеннеди в эфире All-in Podcast.

Также он добавил, что Штаты не обладают техникой, способной заменить уничтоженную на Украине. Кроме того, по его словам, Киев и США тщательно скрывают огромные потери ВСУ.