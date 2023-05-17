В Лондоне туманно высказались о будущем Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО до окончания специальной военной операции не представляется возможным. Об этом заявил в среду министр обороны Великобритании Бен Уоллес на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Борисом Писториусом.

"Должна ли Украина стать членом НАТО — это не тот вопрос, который должен быть решён 31 членом альянса прямо сейчас", — заявил Уоллес.