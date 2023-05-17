В Лондоне туманно высказались о будущем Украины в НАТО
Министр обороны Британии Уоллес: Украина не может стать членом НАТО прямо сейчас
Вступление Украины в НАТО до окончания специальной военной операции не представляется возможным. Об этом заявил в среду министр обороны Великобритании Бен Уоллес на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Борисом Писториусом.
"Должна ли Украина стать членом НАТО — это не тот вопрос, который должен быть решён 31 членом альянса прямо сейчас", — заявил Уоллес.
Он отметил, что "здесь и сейчас" важно подумать о том, как ещё западные партнёры могут помочь Украине, обеспечить её устойчивость, чтобы в будущем вести разговоры о её членстве в Североатлантическом альянсе.
Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев ожидает получить политическое приглашение в НАТО на саммите блока, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе. Но в ответ на это эстонский премьер-министр Кая Каллас напомнила, что Украине не попасть в НАТО до окончания конфликта.
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