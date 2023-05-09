В США разбили надежды Украины укрыться под ядерным зонтиком НАТО

Обозреватель американского военного журнала 19FortyFive, доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис предрёк Украине исключение из архитектуры безопасности Европы после завершения спецоперации. По его оценке, ни Россия, ни НАТО не примут Киев под свой "ядерный зонтик".

"Европу ждёт мрачное будущее. Разделение континента на два вооружённых лагеря — Россия и Белоруссия с одной стороны, Североатлантический альянс — с другой. Это рецепт холодного, неумолимого и ничем не украшенного мира. <...> Но даже эта спящая версия системы безопасности, похоже, исключает Украину", — пишет автор в статье.

Харрис уверен, что жертвы Незалежной ради принятия в альянс не позволят ему получить доступ к ядерному зонтику НАТО, под который удалось попасть остальным его соседям.