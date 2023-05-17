Венгрия не позволит Украине получить деньги ЕС, пока Киев не выполнит условия Будапешта

Венгрия будет блокировать военные транши Евросоюза Украине до тех пор, пока Киев не снимет санкции против банка OTP. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

"Пока Украина не исключит OTP из перечня "международных спонсоров войны", Венгрия не сможет участвовать в принятии решений по Европейскому фонду мира и санкциям", — приводит слова главы венгерского МИД портал Index.

По словам Сийярто, в то время как от Будапешта ждут новых экономических потерь вследствие помощи Киеву, Украина ведёт себя по отношению к Венгрии всё враждебнее.