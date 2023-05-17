Венгрия не позволит Украине получить деньги ЕС, пока Киев не выполнит условия Будапешта
Сийярто: Венгрия лишит Киев военных траншей ЕС до снятия санкций с банка OTP
Венгрия будет блокировать военные транши Евросоюза Украине до тех пор, пока Киев не снимет санкции против банка OTP. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
"Пока Украина не исключит OTP из перечня "международных спонсоров войны", Венгрия не сможет участвовать в принятии решений по Европейскому фонду мира и санкциям", — приводит слова главы венгерского МИД портал Index.
По словам Сийярто, в то время как от Будапешта ждут новых экономических потерь вследствие помощи Киеву, Украина ведёт себя по отношению к Венгрии всё враждебнее.
Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины ранее сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных. После этого Будапешт заблокировал восьмой транш ЕС, предназначенный для вооружения Киева. 500 миллионов долларов должны были поступить 22 мая.
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