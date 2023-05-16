Венгрия не одобрила восьмой транш ЕС, предназначенный для вооружения Украины

Венгрия заблокировала утверждение восьмого транша в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира (Epf) на вооружение для Украины. Об этом сообщает ANSA.

"Транш оценивается в 500 миллионов евро и должен был быть выплачен в следующий понедельник", — пишет агентство со ссылкой на осведомителей.

Будапешт якобы намерен дать согласие на выделение средств только в том случае, если Epf продолжит выполнять глобальные миротворческие функции и не будет использоваться исключительно для вооружения Киева. Как известно, фонд создавался для обеспечения военных поставок правительствам в зонах боевых столкновений, где Евросоюз выступал за урегулирование конфликта. Но с началом СВО Epf был переориентирован исключительно на поставки оружия на Украину.