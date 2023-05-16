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15 мая, 22:12

Венгрия не одобрила восьмой транш ЕС, предназначенный для вооружения Украины

Венгрия заблокировала утверждение восьмого транша в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира (Epf) на вооружение для Украины. Об этом сообщает ANSA.

"Транш оценивается в 500 миллионов евро и должен был быть выплачен в следующий понедельник", — пишет агентство со ссылкой на осведомителей.

Будапешт якобы намерен дать согласие на выделение средств только в том случае, если Epf продолжит выполнять глобальные миротворческие функции и не будет использоваться исключительно для вооружения Киева. Как известно, фонд создавался для обеспечения военных поставок правительствам в зонах боевых столкновений, где Евросоюз выступал за урегулирование конфликта. Но с началом СВО Epf был переориентирован исключительно на поставки оружия на Украину.

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Венгрия в январе уже блокировала очередной транш военной помощи Украине. Тогда власти ЕС намеревались надавить на Будапешт в ходе встречи глав МИД или добиться утверждения транша без её участия.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Платонова
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